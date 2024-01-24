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В Москве неизвестный напал с ножом на сотрудника ППС, который потребовал у него документы

В Москве ищут мужчину, который ранил полицейского, спросившего у него документы

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

На западе столицы прохожий ранил сотрудника патрульной-постовой службы, который хотел установить его личность. Об инциденте сообщает Telegram-канал «112».

Все произошло сегодня вечером в районе Кунцево. Мужчина неадекватно отреагировал на требование полицейского, который остановил его на Бобруйской улице. Он попросил прохожего продемонстрировать удостоверяющий личность документ, но вместо того, чтобы показать паспорт, злоумышленник вытащил нож и ударил им сотрудника правоохранительных органов.

Как уточняется, служащий МВД был ранен в ногу и доставлен в больницу. Нападавший успел покинуть место преступления, прямо сейчас его разыскивают.

Ранее в Ленобласти на пенсионера напали двое в балаклавах и связали его, потребовав деньги.

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