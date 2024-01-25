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Окровавленный мужчина с ножом ворвался в школу в Забайкалье

Shot: в забайкальской школе задержали окровавленного мужчину с ножом

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В Могочинском районе Забайкальского края задержан местный житель, который изрезал ножом десятилетнего мальчика и его мать, а после ворвался в школу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в поселке Амазар Могочинского района, в частный дом по улице Амурской ворвался неизвестный мужчина, незнакомец несколько раз ударил ножом находившегося в доме 10-летнего мальчика и пытался схватить его за шею.

На помощь сыну бросилась 32-летнняя мать, но получила ножевое ранение в грудь, женщине удалось отбить мальчика и скрыться с ним у соседей.

Окровавленный злоумышленник сбежал с места преступления и пришел в местную школу, где и был задержан сотрудниками полиции. Нападавшим оказался 37-летний местный житель, судимый за кражи и разбой.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, мужчине грозит до 10 лет колонии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве неизвестный напал с ножом на сотрудника ППС, который потребовал у него документы.

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