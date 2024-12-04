В Амурской области произошло масштабное отключение электроснабжения

Пять районов в Амурской области остались без электроснабжения из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

«Из-за мощной аварии на ТЭЦ без электричества остались пять районов Амурской области. В квартирах начало холодать», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала, отключение электроэнергии затронуло Благовещенский, Константиновский, Ивановский, Бурейский и Тамбовский районы.

В настоящее время часть оборудования на Благовещенской ТЭЦ не работает, отмечает Amur Mash. Сроки восстановления остаются неизвестными.

Накануне сообщалось, что почти две трети населенных пунктов Калининского округа Тверской области в конце ноября остались без света из-за снежного циклона. Глава местной администрации Сергей Румянцев отметил, что без электричества остаются около 880 человек из 74 населенных пунктов. Для жителей организовали пункты обогрева и временного размещения. В сами населенные пункты, по словам чиновника, подвозят воду.

Ранее жительница Смоленской области рассказала, как несколько дней оставалась без света из-за снегопада.