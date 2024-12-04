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В Подмосковье кавказцы пытали таксиста, требуя вернуть несуществующий долг в 10 млн рублей

Кавказцы похитили таксиста из подмосковного Фрязино и пытали током ради 10 млн

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Shutterstock

В подмосковном Фрязино трое кавказцев похитили таксиста и пытали его током, вымогая 10 млн, пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, вымогателями оказались уроженцы Дагестана, Чечни и Ингушетии. Они вызвали такси, которым управлял Роман, знакомый одного из злоумышленников, и попросили довезти их до общежития. Водитель хотел высадить пассажиров и уехать, но те набросились на него с кулаками, силой затащили в комнату и потребовали возвращения несуществующего долга. По их подсчетам с процентами вышло 10 млн рублей, однако таксист отказался признать себя должником.

Тогда злоумышленники Исса, Анзор и Тимур привязали жертву к стулу и стали пытать самодельным электрошокером. Мужчины привязали к вилке провод и воткнули ее в розетку, а затем водили проводом по рукам и ушам пострадавшего. Когда мучители уснули, Роман сбежал, но его догнал Исса. К нему присоединились его сообщники, которые вновь уселись в машину жертвы и заставили его ездить по городу. В какой-то момент водитель смог тайком написать сообщение знакомому с просьбой вызвать полицию. Похитителей задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее челябинские подростки пришли с пистолетом домой к знакомому школьнику, чтобы вымогать у него деньги.

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