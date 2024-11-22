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Челябинские подростки пришли с пистолетом домой к школьнику, чтобы вымогать деньги

В Челябинске на видео попал юноша, пришедший с пистолетом на разборки к ребенку

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Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи/VK

В Челябинске подростки с пистолетом попытались проникнуть домой к 11-летнему мальчику. Об этом хозяйка квартиры и мать ребенка рассказала в сообществе «Академ Риверсайд — Челябинск Сити — Соседи» во «ВКонтакте».

Судя по видео, инцидент произошел 20 ноября в подъезде жилого комплекса. Туда с пистолетом наперевес вломились трое несовершеннолетних, 11-летний Михаил, 17-летний Георгий и девочка, имя и возраст которой неизвестны.

Школьники собирались получить деньги за похищенный вейп и стали ломиться в дверь одной из квартир, где живет ребенок. Однако его там не оказалось, матери мальчика в тот момент дома тоже не было. О происходящем она узнала от соседей.

Женщина нашла номера несовершеннолетних, просила связать ее с их родителями, но ответа не получила и решила обратиться в полицию. Информацию о произошедшем подтвердили в УМВД по Челябинской области. В СУ СКР по региону сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

Ранее российские подростки избили и пытались задавить на мотоцикле школьницу из-за вейпа.

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