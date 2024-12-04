Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян оставляют чаевые курьерам

«КП»: 8% россиян всегда оставляют чаевые курьерам

close
Shutterstock

Почти каждый седьмой (13%) россиянин оставляет курьерам чаевые, если ведут себя вежливо и приезжают вовремя, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,6 тыс. человек.

Еще 9% ответили, что доплачивают за доставку тяжелых грузов, например, мебели или крупной бытовой техники. 8% оставляют чаевые всегда, потому что считают их работу сложной.

«Всегда оставляю чаевые автокурьерам, потому что из оплаченной суммы чистыми у них остается не более 50%. А содержание машины и бензин сейчас ой как недешево стоят», — поделился участник опроса.

Однако 64% респондентов признались, что никогда не оставляют чаевые курьерам. Некоторые считают, что им достаточно зарплаты, другие ответили, что такая мысль не приходила им в голову. Оставшиеся 6% выбрали вариант «другое».

Исследование аналитиков MTS StartUp Hub, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в России наблюдается рост интереса к онлайн-чаевым: объем этого рынка в 2022 году был равен 1,03 млрд руб., в 2023 году — 1,23 млрд руб., в 2024 году достигнет 1,37 млрд руб., а к 2028 году может вырасти до 2,10 млрд руб.

Ранее сообщалось, что чаще всего отзывы на официантов оставляют жители Бурятии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами