Стало известно, сколько россиян оставляют чаевые курьерам

Почти каждый седьмой (13%) россиянин оставляет курьерам чаевые, если ведут себя вежливо и приезжают вовремя, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,6 тыс. человек.

Еще 9% ответили, что доплачивают за доставку тяжелых грузов, например, мебели или крупной бытовой техники. 8% оставляют чаевые всегда, потому что считают их работу сложной.

«Всегда оставляю чаевые автокурьерам, потому что из оплаченной суммы чистыми у них остается не более 50%. А содержание машины и бензин сейчас ой как недешево стоят», — поделился участник опроса.

Однако 64% респондентов признались, что никогда не оставляют чаевые курьерам. Некоторые считают, что им достаточно зарплаты, другие ответили, что такая мысль не приходила им в голову. Оставшиеся 6% выбрали вариант «другое».

Исследование аналитиков MTS StartUp Hub, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в России наблюдается рост интереса к онлайн-чаевым: объем этого рынка в 2022 году был равен 1,03 млрд руб., в 2023 году — 1,23 млрд руб., в 2024 году достигнет 1,37 млрд руб., а к 2028 году может вырасти до 2,10 млрд руб.

Ранее сообщалось, что чаще всего отзывы на официантов оставляют жители Бурятии.