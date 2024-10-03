Аналитики цифрового сервиса для бизнеса нетмонет проанализировали отзывы, которые оставляют гости во время зачисления чаевых. В большинстве отзывов благодарят за еду и обслуживание. При этом, что чаще отмечают работу официантов-мужчин — о них пишут в 6% отзывов. Кроме этого, часто гости желают официанту накопить на мечту, которую он указывает в сервисе. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самым используемым словом в отзывах стало слово «спасибо» — оно встречается в 15% отзывов.

Интересно, что решение о написании отзыва практически не влияет на размер чаевых. Средний размер чаевых от гостей, которые оставляют отзывы — 375 рублей, примерно равен среднему размеру «чая» без отзыва — 373 рубля.

Согласно статистике, отзывы для официантов оставляют в 11% случаев. При этом их частота растет — так, прошлом году россияне писали в среднем по 30 тысяч благодарностей в месяц, в текущем году цифра выросла до 38 тысяч отзывов в месяц.

Чаще всего отзывы на официантов оставляют жители Бурятии — здесь их пишут в 33% случаев. Также рекордсменами по отзывам стали Республика Коми (27%), Ульяновская область (26%), Якутия (25%).

«Сегодня официанты не просто выполняют заказы. Они создают уникальный опыт для гостей, повышают уровень лояльности к бренду и становятся лицом заведения. Качество обслуживания напрямую влияет на общее впечатление от ресторана. Благодарность официанту помогает подчеркнуть важность их роли в этом процессе», — объяснил СЕО нетмонет Игорь Феркалюк.

Более половины (77%) россиян благодарят официантов чаевыми размером до 500 рублей. 17% оставляют от 500 до 1 000 рублей и только 6% готовы оставить «на чай» свыше 1 000 рублей.

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