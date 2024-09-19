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Россияне все чаще бронируют рестораны онлайн и оставляют чаевые через приложения

Каждый месяц 2 млн россиян заходят на сайты с ресторанной тематикой

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Численность предприятий общественного питания в РФ в 2022 году составила 190 тысяч, в 2023-м — 194 тысячи, в 2024-м — 199 тысяч, а к 2028 году, по прогнозам, достигнет отметки 216 тысяч. Это показало исследование аналитиков MTS StartUp Hub, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Объем рынка систем бронирования в ресторанах в РФ в 2022 году — 1 911 млн руб., в 2023 году — 2 036 млн руб., по итогам 2024-го ожидается 2 137 млн руб., а к 2028 году — 2 691 млн руб.

Сектор RestTech, занимающийся внедрением технологий в индустрию общественного питания, активно развивается и в России, и за рубежом. Мировая экономика показывает растущий интерес к инновационным решениям, которые могут улучшить эффективность работы ресторанов, повысить качество обслуживания и предложить новый клиентский опыт.

По данным исследования, каждый месяц 2 млн человек заходят на сайты с ресторанной тематикой, в 2022 году 33% бронировали рестораны через онлайн-сервисы, в 2024 году — 34%. В 2023 году 18% от всех посетителей бронировали стол в ресторане различными способами: через ресторанные агрегаторы, с помощью прямого звонка, либо через онлайн-сервисы; в 2022 году данный показатель был равен 17%, а в 2024-м — вырос до 20%.

Также наблюдается заметный рост интереса к онлайн-чаевым: объем этого рынка в 2022 году был равен 1,03 млрд руб., в 2023 году — 1,23 млрд руб., в 2024 году достигнет 1,37 млрд руб., а к 2028 году может вырасти до 2,10 млрд руб.

Среди трендов развития рынка RestTech аналитики MTS StartUp Hub отмечают: рост процента бронирований через онлайн-сервисы, развитие внутреннего рынка общепита благодаря росту туризма, а также продолжение цифровизации процессов гастрономической сферы.

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