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В России выросли продажи Библии

РБК: в России продажи Библии выросли в 1,5 раза

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Евгений Биятов/РИА Новости

В России продажи Библии выросли в 1,5 раза, сообщает РБК со ссылкой на книжную сеть «Читай-город».

По данным издания, в сети магазинов «Читай-город» представлено более 50 вариантов издания Библии. Чаще всего покупатели выбирают Библию в Синодальном переводе 1876 года. Продажи этого варианта Священного писания в январе—сентябре 2024 года выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Кроме того, рост продаж Библии фиксирует и маркетплейс Wildberries. Так, с января по ноябрь 2024 году книгу покупали почти в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого издание Helsingin Sanomat сообщало, что в Финляндии концерт барочной музыки отменили из-за «религиозных мотивов» в нем.

6 ноября Финский барочный оркестр и Хельсинкский камерный хор должны были исполнить ораторию «Мессия» Георга Фридриха Генделя в начальной школе Уусимаа, но руководство образовательного учреждения узнало о содержании произведения, текст которого основан на Библии и повествует о жизни Иисуса Христа, лишь за несколько дней до выступления и отменило концерт.

Ранее ученые предложили научное объяснение одному из чудес Иисуса Христа.

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