Ученые предложили научное объяснение одному из чудес Иисуса Христа

Группа израильских ученых из Лаборатории лимнологии Кинерет и Института Волкани предложила научное объяснение одного из чудес Иисуса Христа, описанного в библейских текстах. Исследование опубликовано в научном журнале Water Resources Research (WRR).

Согласно Новому Завету, Иисус Христос чудесным образом превратил несколько рыб во множество, чтобы накормить большое количество людей. Это событие упоминается в Евангелии от Луки и Евангелии от Иоанна.

Команда изучила глубины озера Кинерет, также известного как Тивериадское озеро или Галилейское море. Под последним именем водоем фигурирует в Библии.

Работа включала отправку датчиков температуры и устройств для измерения уровня кислорода в воде озера, а также проверку скорости и направления ветра.

Ученые выяснили, что время от времени сильные ветра вытягивают кислород из глубин Кинерет, что заставляет большое количество рыбы всплывать на поверхность. Нехватка кислорода приводит к замору водных организмов, благодаря чему их легко достать из воды.

Исследователи отмечают, что озеро Кинерет имеет естественную стратификацию — оно имеет холодный нижний уровень с низким содержанием кислорода и верхний, более теплый, богатый кислородом слой, где обитает рыба.

Они обнаружили, что время от времени происходит термическая стратификация, когда воды с двух уровней смешиваются — в результате чего для выживания рыбы на любом уровне озера становится слишком мало кислорода.

Научная группа также обнаружила, что виды рыб, наиболее обильные в озере во время вымирания, обычно оказываются вдоль берега, где их легко может собрать голодное население.

По мнению ученых, аналогичные события могли происходить на озере во времена Иисуса Христа.

Ранее исследователи возродили вымершее библейское дерево из 1000-летнего семечка.