В Финляндии отменили представление о жизни Христа, чтобы не обидеть неверующих

В Финляндии концерт барочной музыки отменили из-за «религиозных мотивов» в нем. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По данным газеты, 6 ноября Финский барочный оркестр и Хельсинкский камерный хор должны были исполнить ораторию «Мессия» Георга Фридриха Генделя в начальной школе Уусимаа, но руководство образовательного учреждения узнало о содержании произведения, текст которого основан на Библии и повествует о жизни Иисуса Христа, лишь за несколько дней до выступления и отменило концерт.

Организаторы концерта выразили недовольство, отметив, что это первый случай, когда концерт был отменен из-за религиозных ссылок в музыке. Директор школы отказался комментировать ситуацию, но по словам организаторов, отмена может быть связана с недавним инцидентом в Хямеэнлинне, когда власти были оштрафованы за дискриминацию нерелигиозного ученика начальной школы и выплатили €1500 в качестве компенсации.

Национальный совет по образованию Финляндии однако считает, что школа неверно истолковала его указания. По их мнению, концерт не должен был быть отменен, так как он является частью культурного наследия и учебной программы.

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