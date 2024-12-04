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В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции

Акция протеста оппозиции в Тбилиси завершилась шествием по улицам

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Irakli Gedenidze/Reuters

В Тбилиси очередная акция протеста завершилась шествием, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, колонна митингующих, поддерживающих оппозицию, прошла по улицам города в среду утром, удаляясь от центра грузинской столицы. Колонна насчитывала около 100 оставшихся протестующих. Всего же ночью протестовали несколько тысяч человек.

Вечером во вторник оппозиция начала очередной митинг в Тбилиси, который был оттеснен от парламента Грузии по проспекту Руставели. Ночью протестующие атаковали полицейских с помощью пиротехники, спецназ отвечал слезоточивым газом и водометами.

До этого в Тбилиси некоторые протестующие у здания парламента снова привели с собой детей, несмотря на призыв МВД Грузии.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее в Грузии объяснили, почему Украину не берут в НАТО.

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Протесты в Грузии — 2024
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