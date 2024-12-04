В Тбилиси силовики очистили проспект Руставели от протестующих

Полицейские очистили проспект Руставели в Тбилиси от участников антиправительственного митинга, сообщает «Интерфакс». В других частях города противостояние продолжается.

Силовики применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать демонстрантов, собравшихся перед зданием грузинского парламента. Протестующие используют петарды и фейерверки.

В настоящее время представители силовых структур тушат костры, которые разожгли протестующие, и разбирают баррикады на Руставели. В окрестностях проводятся задержания.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в Тбилиси протестующие привели на митинг детей, несмотря на призыв МВД.