В Тбилиси протестующие привели на митинг детей, несмотря на призыв МВД

В Тбилиси некоторые протестующие у здания парламента снова привели с собой детей, несмотря на призыв МВД Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, несовершеннолетних видно в толпе, рядом с которой, на расстоянии нескольких десятков метров, митингующие закидывают спецназ петардами.

1 декабря МВД Грузии обратилось к родителям с призывом не приводить детей на митинги.

В Тбилиси и других городах Грузии проходят протестные акции после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении республики в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в правящей партии Грузии заявили, что оппозиции «даже снежок зимой» нельзя доверить.