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Экс-министру культуры Крыма смягчили наказание по делу о взятке

Суд смягчил наказание экс-министру культуры Крыма Новосельской по делу о взятке

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Сергей Мальгавко/РИА «Новости»

Московский городской суд смягчил наказание экс-главе министерства культуры Крыма Вере Новосельской, которая была осуждена за получение взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

«Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на приговор Новосельской и постановил изменить ей приговор, существенно смягчив ей наказание», — сказал он.

Других деталей представитель правоохранительных органов не привел.

18 июля 2023 года Замоскворецкий суд Москвы признал Новосельскую виновной в получении взятки в особо крупном размере и приговорил ее к десяти годам колонии и штрафу в 128 млн рублей. Кроме того, женщину лишили звания заслуженного работника культуры, ей запрещено занимать должности в органах власти в сфере образования в течение следующих 15 лет. Суд установил, что в 2018 году она получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэра Избербаша арестовали по делу о взятке.

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