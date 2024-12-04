Соглашение о защите лесов Амазонии оказалось под угрозой из-за крупных компаний

Один из краеугольных камней защиты тропических лесов Амазонки — мораторий на сою — находится под беспрецедентным давлением со стороны бразильских агропромышленных организаций, политиков и мировых торговых компаний. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The Guardian.

Соя является одной из наиболее широко выращиваемых культур в Бразилии и серьезной угрозой для вырубки лесов Амазонки. В 2006 году был введен мораторий на поставки из этого региона.

Добровольное соглашение согласились подписать фермеры, экологи и международные пищевые компании, такие как Cargill и McDonald's.

За прошедшие 18 лет мораторий был оценен как пример успешной природоохранной деятельности, которая улучшила репутацию мировых брендов, позволила значительно расширить производство сои без разрушения Амазонии и предотвратила вырубку лесов на площади около 17 000 квадратных километров.

Однако на следующей неделе главный орган по сое — Бразильская ассоциация производителей растительного масла (ABIOVE) — проведет голосование среди своих членов по реформе, которая, по мнению природоохранных организаций, подорвет ее эффективность и поставит в затруднительное положение правительство Луиса Инасиу Лулы да Силвы перед климатической конференцией COP30, которая состоится в следующем году в бразильском Белене.

Ассоциация предлагает изменить способ мониторинга моратория, что позволит фермерам для ее выращивания найти юридическую лазейку.

Только в этом сентябре Бразилия просила международной помощи в тушении пожаров в Амазонии. Огонь уничтожил множество гектаров леса.

Ранее в Бразилии спасли молодого ягуара, пострадавшего во время сильных пожаров в джунглях Амазонки.