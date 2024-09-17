Бразилия просит международной помощи в тушении пожаров в Амазонии

Власти Бразилии отправили 44 тысячи военнослужащих для борьбы с природными пожарами в Амазонии, но опасаются, что этого недостаточно. Об этом сообщает газета Periodico, ссылаясь на министра обороны Фернанду Азеведу и Силву.

Правительство Бразилии обратилось за помощью к нескольким американским странам для борьбы с лесными пожарами, охватившими север страны. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел Бразилии.

Правительство предлагает сотрудничество с Парагваем, Колумбией, Мексикой, Перу, Уругваем, Чили, Канадой и США. В то же время несколько дней назад Бразилия направила свои подразделения в Боливию для тушения пожаров в приграничной зоне.

Бывший президент страны Жаир Болсонару подписал указ, позволяющий армии участвовать в тушении пожаров. В соответствии с этим указом войска будут развернуты с субботы в пограничных зонах, на территориях коренных народов и в других пострадавших районах Амазонии, чтобы помогать в ликвидации огня на протяжении месяца.

Болсонару во время своего президентского срока отмечал, что у государства недостаточно ресурсов для борьбы с пожарами.

По информации издания, ВВС Бразилии также предоставили два самолета Hércules C-130 для воздушной поддержки в тушении пожаров. Эти самолеты способны перевозить до 12 тысяч литров воды.

Пожары в лесах Амазонии продолжаются уже несколько недель, их площадь увеличилась на 82% по сравнению с 2018 годом. В этом году в Бразилии произошло более 78 тысяч лесных пожаров — это наихудшее положение с 2013 года. По данным Национального института космических исследований (INPE), только в четверг и пятницу было зафиксировано 1663 новых пожара, половина из которых произошла в Амазонии.

Ранее в Бразилии спасли молодого ягуара, пострадавшего во время сильных пожаров в джунглях Амазонки.