В Бразилии спасли молодого ягуара, пострадавшего во время сильных пожаров в джунглях Амазонки

В Бразилии сотрудники приюта Nex NoExtinction для больших кошек спасли двухлетнюю самку ягуара, получившую ожоги во время сильнейших пожаров в тропическом лесу Пантанал на юго-западе страны. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Бразилия борется с рекордной засухой, спровоцировавшей то, что власти назвали «пандемией пожаров». В 2024 году в бразильской Амазонии сгорело 6,7 млн гектаров, или 1,6% джунглей региона.

Пантанал находится к югу от реки Амазонки в штате Мату-Гросу-ду-Сул. Природная территория имеет самую большую плотность ягуаров в мире. Здесь также обитают миллионы кайманов, попугаев и других животных. В сентябре здесь зарегистрировали 1452 очага возгорания, что почти в четыре раза больше, чем год назад.

Ягуара по имени Итапира нашли прячущейся в водосточной трубе недалеко от города Миранда около месяца назад. Все четыре лапы хищницы были обожжены. Животное доставили в приют, где ежедневно промывали раны и наносили заживляющие препараты.

По словам ветеринаров, Итапира пошла на поправку и скоро сможет вернуться в дикую природу. С травмированными конечностями она вряд ли смогла бы охотиться на кайманов и капибар. Однако специалисты отметили, что зверя не стоит выпускать в лес, который все еще продолжает гореть.

Ранее австралийские ученые предупредили о бедственном положении коал, страдающих от болезней, собак и лесных пожаров.