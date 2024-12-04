Скандального мэра камчатского города уволят

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил cнять с должности в связи с утратой доверия мэра города Елизово Артема Гаглошвили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Мы уделяем особое внимание правонарушениям со стороны должностных лиц, имеющих публичную власть», — сказал глава Камчатки.

По его словам, 3 декабря суд приговорил к условному сроку Гаглошвили. Чиновника признали виновным в хулиганстве.

«Очевидно, это свидетельствует об утрате доверия должностным лицом. В первую очередь прошу ответственные органы власти проработать во взаимодействии с правоохранительными органами, чтобы увольнение должностного лица произошло по соответствующей статье», – добавил Солодов.

В марте сообщалось, что Гаглошвили задержали после возбуждения уголовного дела по статье о хулиганстве. До этого мэра Елизово исключили из партии «Единая Россия» за несколько скандалов с его участием. Так, 1 февраля 2024 года его остановили сотрудники ГИБДД, однако он отказался пройти медицинское освидетельствование. А в декабре 2023 года СМИ опубликовали видео, где Гаглошвили устроил драку на одной из баз отдыха.

Ранее мэр, назвавший жителей Буя «инфантильными никчемышеми», получил награду за обеспечение связи с населением.