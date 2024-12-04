Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Скандального мэра камчатского города уволят

Губернатор Камчатки Солодов поручил cнять с должности мэра Елизово Гаглошвили

close
Официальный сайт Думы Елизовского муниципального района

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил cнять с должности в связи с утратой доверия мэра города Елизово Артема Гаглошвили. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Мы уделяем особое внимание правонарушениям со стороны должностных лиц, имеющих публичную власть», — сказал глава Камчатки.

По его словам, 3 декабря суд приговорил к условному сроку Гаглошвили. Чиновника признали виновным в хулиганстве.

«Очевидно, это свидетельствует об утрате доверия должностным лицом. В первую очередь прошу ответственные органы власти проработать во взаимодействии с правоохранительными органами, чтобы увольнение должностного лица произошло по соответствующей статье», – добавил Солодов.

В марте сообщалось, что Гаглошвили задержали после возбуждения уголовного дела по статье о хулиганстве. До этого мэра Елизово исключили из партии «Единая Россия» за несколько скандалов с его участием. Так, 1 февраля 2024 года его остановили сотрудники ГИБДД, однако он отказался пройти медицинское освидетельствование. А в декабре 2023 года СМИ опубликовали видео, где Гаглошвили устроил драку на одной из баз отдыха.

Ранее мэр, назвавший жителей Буя «инфантильными никчемышеми», получил награду за обеспечение связи с населением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами