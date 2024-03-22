На Камчатке задержали мэра города Елизово за хулиганство

На Камчатке задержали мэра города Елизово Артема Гаглошвили. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

Агентство пояснило, что Гаглошвили задержали после возбуждения уголовного дела по статье о хулиганстве. До этого градоначальника исключили из партии «Единая Россия» за несколько скандалов с его участием. Так, 1 февраля 2024 года его остановили сотрудники ГИБДД, однако он отказался пройти медицинское освидетельствование. А в декабре 2023 года СМИ опубликовали видео, где Гаглошвили устроил драку на одной из баз отдыха.

Накануне в Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова.

До этого полиция задержала вице-мэра города Тулуна в Иркутской области Елену Абрамову. Cообщалось, что, помимо Абрамовой, полиция задержала несколько других чиновников, предположительно, связанных с деятельностью бывшего мэра Юрия Карих, который также находится под следствием. На саму чиновницу при этом завели отдельное уголовное дело.

Ранее стало известно, что в мэрии Еревана проводили обыски.