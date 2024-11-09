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Мэр, назвавший жителей Буя негодяями, получил награду за обеспечение связи с населением

Мэр Буя, назвавший жителей никчемышами, получил награду за связи с населением

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Игорь Ральников/VK

Мэр города Буй Костромской области Игорь Ральников, который назвал жителей негодяями и никчемышами из-за жалоб в соцсетях, получил награду от правительства за обеспечение связи с населением.

«От всей души поздравляю всех нас с почетной бронзой Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение обратной связи с жителями», — написал градоначальник на своей странице во «ВКонтакте».

Он также выразил благодарность жителям города с активной жизненной позицией.

Скандал с Ральниковым разгорелся в июле этого года после его споров с комментаторами в местном паблике.

Один из жителей, комментируя встречу главы города по поводу строительства понтонного моста, заявил, что если бы не соцсети, то проблемы в Буе не решались бы. Это не понравилось главе города.

Ральников обвинил жалующихся на проблемы в городе граждан в том, что они «пытаются самоутвердиться написанием острых с их точки зрения, но зачастую абсолютно безграмотных постов», и считают, «что если бы не они, великие и мудрые, диванные властители миров и судеб, жизнь бы остановилась».

«Встреча у моста была адресована как раз вам, хайпующим на городских проблемах негодяям, создающим дополнительные сложности в реализации столь нужных жителям города задач, однако сетевые тараканы, как обычно малодушно попрятались по щелям», — цитирует чиновника издание KOSTROMA.TODAY.

Также он заявил, что комментатор и «еще полутора десятков подобных ему инфантильных никчемышей» выражают свое мнение только благодаря существованию соцсетей.

Ранее чиновник раскритиковал оставшихся без электричества людей за отсутствие печи.

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