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Православные христиане отмечают один из 12 главных церковных праздников

Православные христиане отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

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Виталий Аньков/РИА Новости

Православные христиане 4 декабря (21 ноября по старому стилю) отмечают праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Он является одним из 12 главных церковных праздников, пишет РИА Новости.

В основе праздника лежит предание о введении Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Ее родители, праведные Иоаким и Анна, до старости были бездетны. Они дали обет, что если у них родится ребенок, то он будет посвящен Богу. В итоге у них появилась дочь, которую они назвали Мария. Когда ей исполнилось три года, родители вместе с родными и знакомыми отвели ее в Иерусалимский храм. Там ребенку предстояло провести годы в молитве и трудах.

По внушению свыше, первосвященник, которым тогда был Захария, отец Иоанна Крестителя, ввел ее в Святая святых, куда раз в год мог заходить только первосвященник. Дева Мария жила при Иерусалимском храме до 12 лет. Затем она, решившая посвятить себя Богу, была поручена заботам Иосифа Обручника.

Традиция празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы возникла в первых веках христианства. В IV столетии царица Елена, мать римского императора Константина Великого, возвела на Святой Земле первый храм в честь Введения Пресвятой Богородицы.

Ранее патриарх Кирилл назвал «глубокую православную веру» условием принадлежности к русскому народу.

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