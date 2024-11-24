Жительница Смоленской области рассказала, как несколько дней оставалась без света из-за снегопада

Население Вяземского района Смоленской области почти трое суток оставалось без электричества, а на горячую линию Россетей невозможно было дозвониться. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Екатерина.

«Половина Вяземского района, Новосельское направление, осталась без света. Сначала света не было 26 часов без каких-либо объяснений (с утра 21 ноября до 17:00 22 ноября). В поселке Андрейково света не было дольше. На горячую линию было не дозвониться: звонки сбрасывали, автоответчик не работал. На сайте информация об отключениях также отсутствовала. С сетями удалось связаться только через «ВКонтакте», ответ опоздал на полсуток. Затем свет стали давать урывками, по несколько часов, с перерывом в полдня-день. В ночь с 22 на 23 ноября света не было. Причиной сети назвали снегопад. К сожалению, я сейчас не в области. Пришлось помогать родителям, поэтому в курсе», — сказала жительница Смоленской области.

С 21 ноября более 45 тыс. жителей Смоленской области остались без электроэнергии из-за мокрого снега и сильного ветра, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. Энергоснабжение восстанавливают более 100 бригад, в том числе специалисты из других регионов России.

Как отметил глава региона, проблемы с энергоснабжением наблюдаются в Вяземском, Гагаринском, Сафоновском, Угранском, Дорогобужском, Шумячском, Хиславичском, Ярцевском, Ершичском, Ельнинском и Починковском районах.

Также, по данным Telegram-канала Baza, уже несколько суток без связи с внешним миром остаются жители Новодугинского района. Местные жители рассказали, что такая ситуация произошла из-за неподготовленности властей. Так, по словам жителей, чиновники вовремя не позаботились о вырубке старых деревьев, которые после снегопада упали и оборвали электрические провода. Таких обрывов ЛЭП зафиксировали в регионе сотни, отметили источники канала.

Ранее в Пермском крае из-за снегопада без электричества остались пять округов.