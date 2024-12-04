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В Амурской области ребенок провалился под лед по пути в школу

Amur Mash: в Благовещенске мальчик провалился под лед по пути в школу

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Телеграм-канал «Amur Mash»

В городе Благовещенске Амурской области мальчик провалился под лед, направляясь в школу. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Инцидент случился в районе Тайвань. Ребенок угодил в яму с холодной водой и не мог выбраться почти час.

Спасли школьника неравнодушные прохожие. По информации Amur Mash, городскую администрацию в настоящее время проверяют на халатность.

В ноябре сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском двое подростков бродили по льду озера и оказались в ледяной воде. Инцидент произошел на озере Култучное, в экстренные службы обратились прохожие, которые сообщили, что двое подростков провалились под лед. До прибытия спасателей помощь детям оказал очевидец произошедшего, он сумел вытащить детей на берег. Медицинская помощь детям не потребовалась, они убежали домой.

А в Башкирии девятилетний мальчик помог спасти отца, провалившегося под лед. 34-летний мужчина вместе с сыном переходили реку Уфу по тонкому льду. В какой-то момент неокрепший лед треснул, мужчина провалился и начал тонуть. Мальчик позвонил в экстренные службы. Пока спасатели ехали на вызов, крики школьника о помощи услышали очевидцы. Трое мужчин бросились в воду и сумели вытащить тонувшего на берег.

Ранее два ребенка едва не провалились под тонкий лед залива в Биробиджане.

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