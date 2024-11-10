На Камчатке прохожий спас двух подростков, провалившихся под лед

В Петропавловске-Камчатском двое подростков бродили по льду озера и оказались в ледяной воде, им на помощь пришел случайный прохожий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Инцидент произошел на озере Култучное, в экстренные службы обратились прохожие, которые сообщили, что двое подростков провалились под лед. До прибытия спасателей помощь детям оказал очевидец произошедшего, мужчина сумел вытащить детей на берег.

Медицинская помощь им не потребовалась, они убежали домой. Позднее родители привезли обоих в медицинское учреждение, после осмотра школьников отпустили на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Москве очевидцу происшествия пришлось прыгнуть в ледяную воду, чтобы спасти девушек из затонувшего в Москве-реке автомобиля. Отмечается, что мужчина вытащил вторую девушку, откачал и передал спасателям. Как оказалось, это уже третье спасение на водах в портфолио парня — ранее он спас еще одну незнакомку, которая едва не утонула в водоеме.

Ранее в Якутии снегоход провалился под лед на реке, пассажиры пропали.