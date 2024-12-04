В России удалили более 50 тысяч интернет-страниц с ЛГБТ-пропагандой

Владельцы интернет-ресурсов удалили свыше 50 тысяч страниц с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Владельцы ресурсов удалили по требованию Роскомнадзора более 50 тысяч интернет-страниц, содержащих материалы с пропагандой ЛГБТ, из них более 29 тысяч — в 2024 году», — говорится в сообщении.

Как отметили в регуляторе, ведомство ограничило доступ более чем к 19 тысячам интернет-страниц.

Недавно директора турагентства «Мен тревел» задержали в Москве по подозрению в организации «ЛГБТ-туров». По предварительной информации, столичный предприниматель организовывал групповые туристические поездки по России, а также за границей. Отмечается, что сам мужчина своей вины не признал.

30 ноября 2023 года Верховный суд Российской Федерации признал «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Ранее российский телеканал оштрафовали за распространение ЛГБТ-информации.