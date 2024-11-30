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Директора мужского турагентства заподозрили в организации «ЛГБТ-туров»

Директор турагентства «Мен тревел» задержан по делу об организации ЛГБТ-туров

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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Директора турагентства «Мен тревел» задержали в Москве по подозрению в организации «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-туров». Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, 48-летний мужчина устраивал поездки по России и за границей для представителей ЛГБТ-сообщества. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Сам он вины не признал.

До этого силовики в Москве провели рейды в ночных клубах в рамках борьбы с «пропагандой ЛГБТ».

По заявлению МВД, в одном из клубов на Складочной улице осуществлялась пропаганда идеологии ЛГБТ, и при проверке заведения были изъяты «смартфоны, ноутбуки, видеокамеры и иные предметы, имеющие значение для принятия процессуального решения».

30 ноября 2023 года Верховный суд РФ признал «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Ранее в России предложили запретить сказку Пушкина за пропаганду ЛГБТ.

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