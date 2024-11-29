Мужчина отбил свою собаку у волка, схватившего ее во время прогулки по лесу

В Нидерландах волк схватил собаку, но получил отпор от ее хозяина, передает Telegraaf.

Инцидент произошел на этой неделе в муниципалитете Шерпензель, к югу от Амстердама. 26 ноября местный житель отправился в рощу неподалеку, чтобы прогуляться со своими двумя собаками. Внезапно волк выскочил из кустов и набросился на него и одного из его питомцев. Однако хозяин не испугался, ударил животное ногой и сумел отбить четвероногого друга.

«Вдруг я услышал какой-то шорох и бам! Там стоял волк. Он схватил мою собаку за плечо, заставив ее перевернуться и лечь на спину. Волк поставил лапы по обе стороны его тела и был готов укусить его в горло. Затем он повернулся ко мне. Уши назад, язык высунут, зубы показаны... он сделал стойку, чтобы наброситься на меня. Мне удалось отвлечь его, и у меня было достаточно времени, чтобы ударить его ногой в челюсть», — вспоминает пострадавший.

Пес отделался легким испугом и порезом на спине, а его владелец отказался от прогулок по лесу и предпочитает находиться на открытой местности.

За последнее время управляющий поместьем получил пять сообщений от людей, которые сказали, что видели волка. Он говорит, что хищники «становятся все менее и менее пугливыми».

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