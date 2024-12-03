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Во Владикавказе прибежавшая в аудиторию на лекции собака напала на учащихся

112: во Владикавказе собака ворвалась на лекцию и покусала студентов

Студенты из Владикавказа пострадали во время нападения собаки в медакадемии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в Северо-Осетинской медакадемии. По данным источника, в аудиторию вбежала крупная собака и напала на нескольких человек. По словам молодых людей, животное было бешеным.

На кадрах с места инцидента видно, что собака бежит за одним из учащихся, и в какой-то момент он падает на пол, и животное хватает его за ногу.

«Пострадавших госпитализировали, им оказали помощь и сделали необходимые анализы», – сообщается в публикации.

Как сообщает Telegram-канал «ЧП Владикавказ №1», инцидент произошел на лекции у студентов, которые учатся на стоматологов. Пострадал, по данным очевидца, только один молодой человек. Приехавшие на место медики направили его в больницу.

До этого в Ленобласти на женщину напала ее собака. Пенсионерку обнаружили на собственном участке, рядом был ее питомец со следами крови на шерсти.

Ранее в ХМАО нашли изнасилованную собаку с переломами и вырванными зубами.

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