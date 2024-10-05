В «Авито» рассказали об успехах гуманитарной акции в помощь жителям приграничных регионов

Более 164 тыс. заказов было доставлено на льготных условиях в Курскую и Белгородскую области в рамках гуманитарной кампании «Авито», которая предполагает доставку за 1 рубль. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

В компании уточнили, что благодаря этому жителям приграничных регионов удалось сэкономить 24,7 млн рублей на оплате доставки. Из Москвы было отправлено заказов на сумму 123 млн руб., Санкт-Петербурга — на 30 млн руб., Московской области — 20 млн руб. Общая стоимость заказанных товаров с льготной доставкой приблизилась к 500 млн рублей.

Кроме того, продавцы активно предоставляли скидки от начальной стоимости товаров покупателям из приграничных областей, благодаря чему пользователи сэкономили свыше 250 млн рублей.

Отмечается, что сервис продлил льготную доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей до конца октября. Также в субсидировании доставки примут участие Почта России, СДЭК и Халва Экспресс.



В ходе гуманитарной кампании в приграничные регионы пользователи «Авито» более 9 тыс. раз бесплатно доставили вещи и товары первой необходимости.

Помимо этого, сервис передал студентам Курского государственного политехнического колледжа и Колледжа информационных технологий компьютеры для учебы.

Также в рамках акции более 100 семей, вынужденно покинувших свои дома в Курской области, смогли безвозмездно снять временное жилье. Так, со старта кампании на платформе «Авито Недвижимость» было размещено свыше 800 объявлений от пользователей, готовых предложить пострадавшим бесплатное проживание.

В свою очередь, «Авито Работа» запустила фильтр «Работа с проживанием», по которому доступно 1,5 млн вакансий в разных регионах. Работодатели вместе с трудоустройством предлагают бесплатное проживание или компенсацию за съем жилья тем, кто вынужденно переехал. Почти 120 работодателей из Курской области смогли опубликовать свои объявления о поиске персонала на платформе бесплатно.