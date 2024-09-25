В Российском Красном Кресте заявили о важности круглосуточной помощи жителям Курской области

С начала обострения ситуации в Курской области Российский Красный Крест (РКК) оказал психологическую помощь более 18,2 тыс. человек, сообщается на сайте организации.

Как отметила начальник управления психосоциальной поддержки Российского Красного Креста Лейла Гаджимагомедова, команда психологов работает с жителями в круглосуточном режиме.

«Мы понимаем, насколько важна психологическая поддержка в такой сложный период, поэтому наши специалисты не только консультируют на горячей линии, но и приезжают на места», — сказала она.

Также на федеральной горячей линии первой психологической помощи с начала обострения ситуации было обработано более 6,8 тыс. обращений.

Гаджимагомедова добавила, что в пунктах временного размещения более 4,2 тыс. взрослых и почти 2 тыс. детей получили помощь, а в офисе регионального отделения РКК в Курске – 5,3 тыс. человек.