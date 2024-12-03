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Жительница Сахалина попала под колеса поезда

На Сахалине поезд сбил слушавшую музыку женщину

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Shutterstock/Malbert

Женщина из Южно-Сахалинска попала под поезд. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, россиянка шла по улице в наушниках и не смотрела по сторонам, из-за чего не заметила двигавшийся по рельсам состав.

Машинист попытался предупредить пешехода с помощью сигнала, но женщина не слышала. После этого он экстренно затормозил, однако, так как между поездом и россиянкой оставалось мало места, женщина все равно попала под колеса. Спасти ее не удалось.

На данный момент в ситуации разбирается прокуратура. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого на Алтае пьяный россиянин пытался перебежать пути, но столкнулся с поездом. Машинист увидел человека и применил экстренное торможение, но состав все равно сбил россиянина.

Пенсионера госпитализировали с ушибами и переломами. Специалисты ответственных ведомств устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье на видео попало, как подростки громили электрички.

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