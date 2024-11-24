Пьяный россиянин выжил, попав под поезд

На Алтае пожилой мужчина попал под грузовой поезд, когда пытался перебежать через пути в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на перегоне Барнаул — Южный, машинист поезда увидел, что пути пытается перейти пожилой человек. Он подал специальный звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Под колесами поезда оказался 74-летний пенсионер, мужчина выжил, он госпитализирован с ушибами и переломами. Установлено, что в момент происшествия россиянин был пьян. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Могочинском районе Забайкальского края две сестры переходили железнодорожные пути и оказались под колесами поезда. Девочек с травмами доставили в местную больницу. Состояние младшей двое суток оставалось критическим, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Новосибирской области грузовой поезд снес ребенка, переходившего пути в наушниках.