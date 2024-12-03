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Слесарь из Краснокаменска втянул в мошенническую схему друга, коллегу и соседку

В Забайкалье мошенники оставили слесаря, его друга и соседку без денег

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Ilya Naymushin/Reuters

Житель Краснокаменска планировал заработать на инвестициях, втянул в мошенническую схему коллегу и соседку и лишился 4 млн рублей. Об этом сообщает УМВД Забайкальского края.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что обнаружил в сети рекламу инвестиционной площадки и оставил в форме для обратной связи свой номер телефона. Уже через несколько часов ему позвонила девушка и предложила стать инвестором.

С ее помощью забайкалец установил на телефон специальное приложение, создал электронный кошелек и пополнил его, переведя денежные средства на чужую банковскую карту. Мошенники убедили россиянина вложить крупную сумму денег, чтобы получить большую прибыль.

Мужчина оформил кредит на один миллион рублей и пополнил счет. Когда потерпевший решил вывести деньги, с него потребовали дополнительный платеж от имени третьего лица. Забайкалец попросил денег у друга, который тоже взял кредит и пополнил кошелек аферистов. Условия были выполнены, но операция по выводу вновь не состоялась.

Мошенники предложили найти другого пользователя банковской карты. Им стал коллега краснокаменца, он отдал накопления в сумме полумиллиона рублей и также оформил кредит почти на миллион, за ним потерпевший подключил свою соседку. Женщина заподозрила неладное и отобрала у неудачливого инвестора телефон, поняв, что он общается с мошенниками. Общий ущерб составил 4 млн рублей.

Ранее российская пенсионерка смогла вернуть жилье, отобранное мошенниками.

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