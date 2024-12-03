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Крымчанка, поверив аферистам, продала жилье и отдала неизвестным 4,5 млн рублей

В Крыму женщина лишилась квартиры и 4,5 млн рублей из-за мошенников

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Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Крыма поверила в «утечку персональных данных» и отдала мошенникам более 4,5 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой пострадавшей, об утечке ей рассказали мошенники, позвонившие ей с помощью мессенджера и представившиеся правоохранителями.

Как рассказала россиянка, неизвестные аферисты могут оформить на нее кредиты. Чтобы этого не произошло, женщина оформила «зеркальные» займы и вместе со своими сбережениями отправила на указанный злоумышленниками счет.

После этого мошенники убедили женщину продать квартиру, деньги от сделки она также отправила «правоохранителям». Всего у пострадавшей злоумышленники выманили более 4,5 миллиона рублей.

По данным МВД, еще один житель Крыма лишился денег по такой же схеме. Как и оставшаяся без квартиры женщина, он взял кредит и отдал аферистам деньги. На указанные неизвестными реквизиты он перевел 1,5 миллиона рублей. Еще одна местная жительница поверила «правоохранителям» и отдала им 1,3 миллиона рублей.

Ранее слесарь из Краснокаменска втянул в мошенническую схему друга, коллегу и соседку.

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