Россиянин изнасиловал беспомощную девушку-подростка у себя дома

В ХМАО мужчина 1969 года рождения изнасиловал находившуюся в беспомощном состоянии девушку 2007 года рождения. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает Vestniksr.ru.

По информации издания, следствие придерживается мнения, что инцидент произошел в городе Нягани в конце ноября. Местный житель употребил алкоголь у себя дома и совершил изнасилование несовершеннолетней, которая в этот момент находилась в беспомощном состоянии.

Подозреваемого задержали и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он пробудет под арестом до 31 января. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

До этого в Петербурге неизвестный со шрамом на лице преследовал 15-летнюю школьницу и домогался ее. Он зашел с подростком в лифт и поднялся с ней на 14 этаж, где вышел из подъемника вслед за несовершеннолетней и стал к ней приставать.

Ранее стало известно, что россиянин, захвативший и изнасиловавший медсестру в колонии, проведет за решеткой 18,5 года.