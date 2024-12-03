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Россиянин изнасиловал беспомощную девушку-подростка у себя дома

В ХМАО мужчина изнасиловал беспомощную девушку-подростка у себя дома

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Depositphotos

В ХМАО мужчина 1969 года рождения изнасиловал находившуюся в беспомощном состоянии девушку 2007 года рождения. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает Vestniksr.ru.

По информации издания, следствие придерживается мнения, что инцидент произошел в городе Нягани в конце ноября. Местный житель употребил алкоголь у себя дома и совершил изнасилование несовершеннолетней, которая в этот момент находилась в беспомощном состоянии.

Подозреваемого задержали и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он пробудет под арестом до 31 января. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

До этого в Петербурге неизвестный со шрамом на лице преследовал 15-летнюю школьницу и домогался ее. Он зашел с подростком в лифт и поднялся с ней на 14 этаж, где вышел из подъемника вслед за несовершеннолетней и стал к ней приставать.

Ранее стало известно, что россиянин, захвативший и изнасиловавший медсестру в колонии, проведет за решеткой 18,5 года.

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