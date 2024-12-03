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Путин пообещал приехать в Ухту после приглашения ребенка

Путин на приглашение ребенка в Ухту ответил, что постарается приехать

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин сказал, что постарается приехать в Ухту. В свой родной город российского лидера пригласил один из юных пациентов московского научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой, передает РИА Новости.

Мальчик сказал главе государства, что приглашает его в Ухту.

«Спасибо большое, постараюсь приехать», — пообещал президент.

Путин посетил центр реабилитации во вторник, 3 декабря. Российского лидера сопровождали вице-премьер России Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин. Путин осмотрел реабилитационное оборудование в центре, понаблюдал за сеансами лечебной физкультуры и пообщался с пациентами.

Накануне в России предложили ввести зарплату для родителей детей-инвалидов. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. В своем письме депутат напомнил, что тысячи российских детей-инвалидов нуждаются в постоянном уходе, из-за чего их родители оставляют свои карьерные амбиции и посвящают жизнь заботе о них.

Ранее Путин подписал закон о запрете административного ареста отцов-одиночек.

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