В России предложили ввести зарплату для родителей детей-инвалидов

В России нужно утвердить зарплату для родителей, которые ухаживают за тяжелобольными детьми, теряя возможность работать. Ее размер должен составлять порядка 50 тыс. рублей, считает депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Соответствующее предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

В своем письме депутат напомнил, что тысячи российских детей-инвалидов нуждаются в постоянном уходе, из-за чего их родители оставляют свои карьерные амбиции и посвящают жизнь заботе о детях. Им необходимо выплачивать зарплату-пенсию, убежден Крупник. Примерный уровень выплат он предложил установить на уровне 50 тыс. рублей, добавив, что окончательный размер будет устанавливаться уже после одобрения идеи. Также депутат призвал сделать максимально простым и понятным для россиян включение периода ухода за детьми в трудовой стаж.

Напомним, в этом году индексацию выплаты по уходу за детьми с ограниченными возможностями решили привязать к инфляции. Как пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выплата в 10 тыс. рублей, которая уже много лет не индексировалась, теперь будет индексироваться с учетом инфляции по примеру других социальных льгот.

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