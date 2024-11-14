Покинувшая Россию Лазарева назвала себя бездомной: «Я с этим смирилась»

Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что не считает своим домом Испанию, куда телеведущая эмигрировала из России в марте 2022 года. Об этом Лазарева рассказала YouTube-каналу «Власть vs Влащенко».

«Я как-то, знаете, вообще ничего своим домом не чувствую. У меня его нет. Я с этим смирилась», — поделилась знаменитость.

Лазарева призналась, что долго считала своим домом свои московские квартиру и дачу — «но сейчас все».

«Ничего у меня нигде нет. Я уже отпустила ситуацию. Последние несколько лет я только и делаю, что отпускаю ситуацию», — отметила телеведущая.

В июне 2024 года Татьяну Лазареву внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск в России.

Поводом для этого послужило интервью на YouTube-канале «И грянул Грэм» в августе 2023 года. В нем знаменитость назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им.

11 октября стало известно, что Татьяну Лазареву объявили в международный розыск. Она отреагировала на эту новость фразой: «Пойду еще посплю».

Ранее директор Пугачевой ответила на слухи о возобновлении концертов артистки в России.