Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Покинувшая Россию Лазарева назвала себя бездомной: «Я с этим смирилась»

Телеведущая Лазарева призналась, что лишилась дома после отъезда из России

close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что не считает своим домом Испанию, куда телеведущая эмигрировала из России в марте 2022 года. Об этом Лазарева рассказала YouTube-каналу «Власть vs Влащенко».

«Я как-то, знаете, вообще ничего своим домом не чувствую. У меня его нет. Я с этим смирилась», — поделилась знаменитость.

Лазарева призналась, что долго считала своим домом свои московские квартиру и дачу — «но сейчас все».

«Ничего у меня нигде нет. Я уже отпустила ситуацию. Последние несколько лет я только и делаю, что отпускаю ситуацию», — отметила телеведущая.

В июне 2024 года Татьяну Лазареву внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск в России.

Поводом для этого послужило интервью на YouTube-канале «И грянул Грэм» в августе 2023 года. В нем знаменитость назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им.

11 октября стало известно, что Татьяну Лазареву объявили в международный розыск. Она отреагировала на эту новость фразой: «Пойду еще посплю».

Ранее директор Пугачевой ответила на слухи о возобновлении концертов артистки в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами