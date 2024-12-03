Двоих детей не удалось спасти во время вспышки ветрянки в интернате под Волгоградом

Под Волгоградом произошла вспышка ветряной оспы в детском психоневрологическом интернате, двоих малолетних не спасли. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия».

По информации издания, ветрянка активно распространялась в интернате в течение ноября. Во время вспышки заболели 11 детей. Двоих из них спасти не удалось — предварительно, у них была пневмония.

Часть других заболевших в данный момент госпитализированы. Состояние шестерых детей оценили как средне тяжелое, а еще трое лечатся амбулаторно. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого педиатр Кристина Мулюкова рассказала, что ветрянка может привести к сепсису, воспалению оболочки мозга (менингиту) или пневмонии. Лучшим способом профилактики она назвала прививку.

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