Еще в одном российском регионе зафиксировали случаи заболевания вирусом Коксаки

В Кемеровской области выявили первые случаи заболевания вирусом Коксаки, заболевшими являются дети. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

«В 2024 году в рамках выборочных исследований вирус Коксаки обнаружен в клиническом материале больных, проживающих в Кемеровском городском округе и Промышленновском муниципальном районе», — сообщили в ведомстве.

При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что случаи заболевания данной инфекцией фиксируются в России каждый год.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова до этого говорила, что в России не наблюдается распространение энтеровирусов, в том числе вируса Коксаки. По ее словам, в ведомстве зафиксировали подъем заболеваемости, которая в прошлом часто была связана с завозами из Турции, и открыли горячую линию. При этом данный подъем завершился в середине сентября, уточнила она.

На сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в РФ, включая вирус Коксаки, нет, заверила Попова. Она отметила, что на горячую линию не пришло ни одного обращения по поводу заболевания.

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