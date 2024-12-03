Названы неочевидные причины профессионального выгорания

Помимо постоянных переработок, причинами профессионального выгорания могут быть токсичное окружение, критика от начальства, а также отсутствие перспектив для развития. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила психолог, эксперт по мотивации Татьяна Бабайкина. Она подчеркнула, что подавленное состояние важно уметь вовремя распознать.

«Человека перестает радовать то, что раньше радовало, не хочется просыпаться, нет сил и энергии, постоянно проблемы со здоровьем: простуды, переломы или что-то еще. Постоянное чувство неудовлетворения, какие-то обиды, бессилие, отсутствие значимости, раздражение чаще, чем интерес и радость в жизни», — рассказала Бабайкина.

По ее мнению, уволиться и сидеть дома — плохой вариант. Психолог посоветовала практиковать дыхательные медитации, больше времени уделять любимым хобби, окружить себя близкими людьми, полноценно питаться и заниматься физической активностью хотя бы 30 минут в день.

Специалист уверена, что хорошее состояние как ментального, так и физического здоровья не даст организму выгореть.

Согласно результатам исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и СберЗдоровье, сотрудники более чем трети (37%) опрошенных компаний сами обращаются к руководству с просьбой о психологической помощи. 32% руководителей регулярно общаются со своими подчиненными, чтобы понять их эмоциональное состояние. 23% организаций используют приватные беседы с работниками для выявления потенциальных проблем.

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