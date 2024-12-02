Аналитики назвали самые частые причины увольнения россиян

В России 35% граждан приняли решение уволиться с прежнего места работы, так как работодатель не был готов повышать им заработную плату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования экспертов «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру».

В анализе приняли участие более 3,5 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет. Согласно результатам исследования, 34% уволившихся работников столкнулись со стрессом и профессиональным выгоранием. Еще 24% респондентов назвали причиной для подобного решения отсутствие карьерного роста.

Также 18% опрошенных заявили, что поводом для увольнения стали конфликты с коллегами и начальством. 17% работников отметили, что хотели уделять больше времени семье и личной жизни, а 12% желали работать рядом с домом. Еще 6% респондентов объяснили увольнение планами переехать в другой город. 8% участников опроса ни разу в жизни не увольнялись.

До этого результаты исследования компании Mango Office показали, что более 90% сотрудников российских компаний считают ключевой роль рекрутеров в найме новых работников. По их мнению, специалисты по подбору персонала могут повысить привлекательность вакансии и повлиять на соискателя, усилив его желание принять предложение о работе.

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