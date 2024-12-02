Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитики назвали самые частые причины увольнения россиян

«Сбераналитика»: треть россиян увольняются из-за отказа повышать зарплату

close
Shutterstock

В России 35% граждан приняли решение уволиться с прежнего места работы, так как работодатель не был готов повышать им заработную плату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования экспертов «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру».

В анализе приняли участие более 3,5 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет. Согласно результатам исследования, 34% уволившихся работников столкнулись со стрессом и профессиональным выгоранием. Еще 24% респондентов назвали причиной для подобного решения отсутствие карьерного роста.

Также 18% опрошенных заявили, что поводом для увольнения стали конфликты с коллегами и начальством. 17% работников отметили, что хотели уделять больше времени семье и личной жизни, а 12% желали работать рядом с домом. Еще 6% респондентов объяснили увольнение планами переехать в другой город. 8% участников опроса ни разу в жизни не увольнялись.

До этого результаты исследования компании Mango Office показали, что более 90% сотрудников российских компаний считают ключевой роль рекрутеров в найме новых работников. По их мнению, специалисты по подбору персонала могут повысить привлекательность вакансии и повлиять на соискателя, усилив его желание принять предложение о работе.

Ранее российские айтишники признали, что диплом важен для ИТ-карьеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами