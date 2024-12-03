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Суд в Петербурге зарегистрировал дело против экс-главы медиахолдинга «Патриот»

Суд рассмотрит дело против связанного с Пригожиным медиаменеджера Горбунова

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Петроградский районный суд зарегистрировал уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Незаконное хранение наркотиков» в отношении медиаменеджера Ильи Горбунова, возглавлявшего связанный с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным медиахолдинг «Патриот». Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

По версии следствия, в мае Горбунов решил потребовать от 10 до 20 млн рублей у «депутата М.» под угрозой распространения информации, порочащей деловую репутацию потерпевшего. Позднее он снизил требования до 4 млн рублей.

Утверждается, что сначала подозреваемый действовал через посредника, а 21 июня лично потребовал у потерпевшего деньги. Тот передал Горбунову полтора миллиона рублей, из которых почти все оказались муляжом. После передачи средств вымогателя задержали.

Впоследствии у Горбунова нашли партию наркотиков и привлекли за незаконное хранение запрещенных веществ.

В июне Горбунова арестовали. По данным источника «Фонтанки», он и главный редактор «Конкретно.ру» Кирилл Метелев вымогали деньги у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который в сентябре 2024-го был избран депутатом петербургского Заксобрания.

Ранее в Челябинске арестовали замглавы отдела Центра «Э» по делу о взятке.

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