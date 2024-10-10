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Замглавы отдела Центра «Э» в Челябинске арестовали по делу о взятке

В Челябинске заключили под стражу замглавы отдела Центра «Э» Калитюка

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу замглавы отдела местного Центра «Э» (управление МВД по противодействию экстремизму. — Прим. ред.) Александра Калитюка по делу о коррупции. Об этом сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на решение суда.

«Заключен под стражу до 8 декабря», — говорится в сообщении.

Видео из зала суда опубликовал 31tv.ru.

По версии следствия, в период до 8 октября 2024 года мужчина выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 млн рублей за оказание содействия в решении гражданско-правового спора, о чем узнали в ФСБ. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели обыски по делу, а сам мужчина был задержан. Продолжается сбор доказательственной базы по обвинению.

По информации 74.ru, мужчину задерживали после завершения сделки. Подозреваемый увидел сотрудников ФСБ и попытался скрыться — началась погоня со стрельбой. В результате его удалось поймать. Свидетелями произошедшего стали десятки горожан.

Ранее суд вынес приговор пятерым адвокатам, обвиняемым в вымогательстве 3 млрд рублей.

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