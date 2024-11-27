В Ленобласти собака искусала хозяйку за шею и лицо

Жительницу Ленобласти нашли в собственном дворе с рваными ранами. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в деревне Большие Колпаны. По предварительной информации, на 77-летнюю женщину, спасти которую не удалось, напала ее собака. В момент, когда россиянку обнаружили, рядом увидели ее собаку со следами крови на шерсти.

На данный момент следователи проводят проверку.

«После проведения следственным органом всех необходимых мероприятий и установления обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка», – сообщается в публикации.

По данным 47news, под рваными ранами подразумевались следы укусов на лице, кистях и шее. Во время осмотра места выяснилось, что из дома ничего не пропало.

Как рассказали родственники пострадавшей, накануне она с ними общалась. На какие-либо проблемы со здоровьем она не жаловалась.

Ранее в Ленобласти двухнедельный младенец попал в больницу после нападения собаки.