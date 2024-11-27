Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти собака искусала хозяйку за шею и лицо

В Ленобласти домашняя собака напала на хозяйку

close
Shutterstock/Pavel Hlystov

Жительницу Ленобласти нашли в собственном дворе с рваными ранами. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в деревне Большие Колпаны. По предварительной информации, на 77-летнюю женщину, спасти которую не удалось, напала ее собака. В момент, когда россиянку обнаружили, рядом увидели ее собаку со следами крови на шерсти.

На данный момент следователи проводят проверку.

«После проведения следственным органом всех необходимых мероприятий и установления обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка», – сообщается в публикации.

По данным 47news, под рваными ранами подразумевались следы укусов на лице, кистях и шее. Во время осмотра места выяснилось, что из дома ничего не пропало.

Как рассказали родственники пострадавшей, накануне она с ними общалась. На какие-либо проблемы со здоровьем она не жаловалась.

Ранее в Ленобласти двухнедельный младенец попал в больницу после нападения собаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами