В ХМАО нашли изнасилованную собаку с переломами и вырванными зубами

В Югре неизвестный изнасиловал собаку, поиздевался над ней и, предположительно, накачал ядом. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на волонтеров и ветеринара.

Инцидент произошел в ПГТ Излучинск, но пострадавшее животное привезли в Нижневартовск. Как рассказала врач, у собаки обнаружили травмы со следами некроза, неизвестный вырвал ей челюсть, сломал нос и повредил язык.

«Думала, соберем ей морду, что даже при ампутированном языке она сможет жить! Мы только хотели начать оперировать ее, но у собаки остановилось дыхание», – поделилась ветеринар.

Известно, что собака была стерилизована, прошла все обработки и адаптацию после отлова, до инцидента ее подкармливала волонтер. Таким образом, специалисты исключают агрессию с ее стороны. Ветеринар добавила, что животное ушло на несколько дней и вернулось на четвертый в плачевном состоянии.

Предположительно, неизвестный ввел собаке яд, на это указывают анализы.

Волонтер, присматривавшая за животным, обратилась в полицию. На данный момент проводится проверка.

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