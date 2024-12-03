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В Нижнем Новгороде трехлетний ребенок поджег квартиру

МЧС: при пожаре в Нижнем Новгороде спасены мать и трое детей

В Нижнем Новгороде пожарные спасли женщину и троих ее детей после возгорания квартиры на шестом этаже. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Пожар случился в многоэтажном доме на Молодежном проспекте. Прибывшие по вызову пожарные с помощью автолестницы спасли женщину и двоих детей. Еще один ребенок был найден в квартире без сознания и эвакуирован.

Спасенную женщину 37 лет, а также девочку шести лет, мальчиков трех и 12 лет госпитализировали. Кроме того, по лестничным маршам на улицу были выведены еще 10 человек, в том числе двое детей.

По предварительной информации, трехлетний мальчик проснулся раньше всех, нашел зажигалку и поджег вещи. После чего испугался и спрятался под кровать.

2 декабря сообщалось, что в бизнес-центре «Флеш ланж» на Спартаковской площади в Москве загорелся офис. Причиной пожара стал пауэрбанк, поставленный на зарядку в одном из кабинетов.

Ранее сообщалось, что покупатели фейерверков на Ozon получат памятку по безопасности от МЧС России.

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