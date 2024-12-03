Покупатели фейерверков на Ozon получат памятку по безопасности от МЧС России

Накануне новогодних праздников Ozon и МЧС России запускают совместный социальный проект по пожарной безопасности. Пользователи, купившие пиротехнику на маркетплейсе, получат рекомендации по ее использованию. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Памятки от МЧС России будут приходить на электронную почту клиентам Ozon на следующий день после покупки пиротехники. В рекомендациях указано, как хранить покупку, где можно и нельзя ее запускать, что делать с не сработавшим фейерверком.

В Ozon отметили, что заботятся о безопасности клиентов. На платформе продается пиротехника третьего класса безопасности и ниже — такая же, как в розничных магазинах. Для того, чтобы разместить товар на маркетплейсе продавцу необходимо предоставить сертификаты соответствия, обеспечить необходимые условия хранения и доставки.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Александр Васильев рассказал, что традиционно спрос на салюты и фейерверки на платформе в декабре растет в 4,5 раза по сравнению с ноябрем.

«Нам важно, чтобы праздничные активности проходили без происшествий. Поэтому мы рады расширить нашу образовательную программу с МЧС России: она поможет обратить внимание покупателей на технику безопасности при работе с пиротехникой и снизить риск возникновения бытовых пожаров в новогодние праздники», — заявил он.

«С начала этого года от пиротехнических изделий произошло 108 пожаров, на которых, к сожалению, погибли 3 человека и пострадали 19. И это очередное напоминание всем, что радостное событие может обернуться ужасными последствиями. Поскольку сейчас большой объем пиротехники реализуется через маркетплейсы, нам очень важна совместная профилактическая работа с Ozon. Рассылки с полезной информацией по использованию пиротехники напомнят гражданам о правилах и личной ответственности», — рассказал директор Департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

Инструкции по пожарной безопасности, разработанные МЧС России, также получают покупатели огнетушителей и пожарных извещателей.