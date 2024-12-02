Организаторы программы «Время героев» провели дополнительную регистрацию участников

Более 10 тыс. заявок подано в ходе дополнительной регистрации участников отбора во второй поток президентской кадровой программы «Время героев». Об этом сообщается в Тelegram-канале проекта.

Еще 286 человек, зарегистрированных во время основной регистрации весной, обновили информацию о своих достижениях и званиях в личных кабинетах.

Участники отбора на первый поток автоматически становятся участниками отбора на второй, повторно регистрироваться не нужно, однако они могут обновить данные через службу поддержки.

Сенатор Совета Федерации РФ, Герой России, член Общественного совета программы «Время героев» Александр Карелин отметил важность участия ветеранов специальной военной операции в развитии страны.

Он назвал участников СВО волевыми, мужественными, дисциплинированными людьми с обостренным чувством справедливости и любви к России.

По его мнению, программа «Время героев» создает возможность подтвердить знания, обрести единомышленников, найти применение своему богатому разноплановому опыту и продолжить служить Родине в мирной жизни.

Военкор, член Общественного совета программы «Время героев» Евгений Поддубный заявил, что такие темпы регистрации свидетельствуют об актуальности и значимости этой президентской инициативы.

«Успешная реализация программы для первого потока обучения, большое количество значимых назначений по его итогам добавили интереса», — считает военкор.

На данный момент уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные государственные должности. Среди них — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель организации «Движение Первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев.

Подать заявку на участие в отборе можно на сайте программы времягероев.рф до 12:00 по московскому времени 15 января 2025 года.

Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии.